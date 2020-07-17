شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صوفى تيرنر وزوجها بالكمامات فى نزهة مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس فى نزهة بإحدى الحدائق مع بعض الأصدقاء، وارتدى الزوجان الكمامات أثناء سيرهما للحديقة، وعندما جلست مع أصدقائهم خلعا الكمامات.

ورصدت الصور ملامح اكتمال نمو جنين صوفي تيرنر التي أوشكت علي وضع طفلها الأول خلال الشهور القليلة المقبلة.

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وكانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "اخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه ، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه، وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

صوفي من نجمات مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى تيرنر، مايسى ويليامز.