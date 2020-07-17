شكرا لقرائتكم خبر عن لفظ أنفاسه فى مكالمة وأضحكنا بعد دفن ابنته ..أسرار المعلم رضا فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الجلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار حياة الفنان الكبير محمد رضا الشهير بالمعلم رضا.

وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج "حكايات زينب" كيف تحول مجرى حياة الفنان محمد رضا من مهندس بترول إلى طريق الفن والتمثيل، وكيف تبدل حلمه من أن يكون فتى أول وأحد جانات السينما ليصبح أشهر من قدم شخصية المعلم وابن البلد فى السينما المصرية.

وأوضح برنامج حكايات زينب الذى يذاع الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365 كيف بدأ الفنان محمد رضا حياته الفنية بكرش صناعى وأهم محطات حياته كما حكاها ابنه أحمد محمد رضا وكيف توحد مع شخصية المعلم وجسدها بصدق.

Advertisements

وكشف برنامج حكايات زينب أسرار وتفاصيل محطات الوجع والأحزان فى حياة المعلم رضا وتفاصيل مرض ووفاة ابنته ، وكيف وقف على المسرح وأضحك الجمهور بعد دفنها.

كما يعرض البرنامج المقتنيات الخاصة بالفنان الكبير محمد رضا ومنها الجلاليب التى كان يحرص على تفصيها بكل متعلقاتها عندى ترزى خاص وعلبة الشنبات التى كان يختار منها الشنب المناسب لكل شخصية ، إضافة إلى عدد من الصور الخاصة والعائلية للفنان الكبير ومنها صوره فى مرحلة الشباب وفى كواليس عدد من الأعمال.