شكرا لقرائتكم خبر عن رازان سكرتيرة محسن محيى الدين فى "صابر وراضى" مع أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رازان مغربى دور سكرتيرة رجل الأعمال "راضى" ويجسده الفنان محسن محيى الدين، خلال أحداث فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، والذى يواصل تصويره بشبرامنت، وهى التي تقابل "صابر" أحمد أدم، حينما يقدم على طلب للعمل مع رجل الأعمال ليعمل سائق خاص له، وتحدث كثير من المفاجآت تغيير مجرى حياة "صابر" وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى انسانى.

فيلم "صابر وراضى"، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت، وينتقل بعدها فريق العمل إلى التصوير داخل مدينة الإنتاج السينمائى مرة أخرى.

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وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.

وتعود رزان للتعاون مع أحمد آدم بعد 10 سنوات من مشاركتها معه فى مسلسل "الفريجى" الذى تم عرضه عام 2010 من تأليف محمد الباسوسى، وإخراج عمرو عابدين وشارك فى بطولته طارق لطفى، دينا، عايدة رياض، ساندى على، مروى عبد المنعم، نهال عنبر، أحمد صيام، ماهر عصام، عبد الله مشرف، سعيد طرابيك.