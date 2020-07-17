شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يعلن موعد طرح كتابه عن الطعام: "مش لازم تبقى نباتى علشان تقراه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم المصرى العالمى مينا مسعود، عن موعد طرح كتابع الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على انستجرام " evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر انستجرام، وعلق عليها، "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب"



مينا مسعود

وتابع مينا، "ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى.. كل ذلك يوم 15 سبتمبر"

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قبل أيام، وجه النجم المصرى العالمى مينا مسعود، نصيحة إلى جمهوره بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من مدن العالم بعد الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة غسل اليدين باستمرار.

ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال ارتدائه كمامة، وعلق قائلاً: "لقد مرت أربعة شهور على إغلاق العالم، عندما تبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية، تذكر أن تغسل يديك كثيرًا وترتدي قناعا".