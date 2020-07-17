شكرا لقرائتكم خبر عن "خالص مالص" أغنية جديدة لهانى شنودة بصوت المطربة رضوى إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة الشابة رضوى إبراهيم مع الموسيقار هانى شنودة فى أغنية جديدة بعنوان "خالص مالص" من ألحانه وتوزيعه، ومن كلمات عبد الرحمن هاشم، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

الفنان هانى شنودة كان لنجيب محفوظ وصلاح جاهين والعندليب أدوار مهمة فى حياته، وهو من اكتشف عمرو دياب ومحمد منير، وأعماله تجاوزت 1500 عمل موسيقى ووصل بعضها للعالمية، حيث عزفت مقطوعته الشهيرة "لونجا 79" فى حفل "جولدن جلوب"، فى الدورة 77، عقب إعلان فوز الفنان العالمى رامى يوسف.

الموسيقار هانى شنودة من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتخرج فى كلية الموسيقى عام 1966 م، وقدم العديد من الأعمال لنجاة الصغيرة وفايزة أحمد وياسمين الخيام ولبلبة ومحمد الحلو ومحمد ثروت الذى قدم له مجموعة كبيرة من أشهر أغانى الأطفال.