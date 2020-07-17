شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 5 آلاف دولار لمن يجد كلب كاتى بيرى وأورلاندو بلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الديلي ميل عن فقدان كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم كلبهما "مايتي"، حيث رصدتهما عدسات المصورين وهما يبحثان عنه حي مونتيسيتو ، كاليفورنيا، فيما قاما بوضع صور الكلب في أنحاء الحي راصدين 5 آلاف دولار أمريكي لم يجده أو يدلي بمعلومات للوصول إليه.

وفي سياق مختلف أكدت النجمة العالمية كاتي بيري خلال استضافتها في برنامج " The One Show " بي بي سي أنها " لا تخاف '' من البدء في رحلة تكوين أسرة مع خطيبها أورلاندو بلوم وأن نصبح أبوين مسئولين عن طفل ، حيث ينتظر الثنائي ابنتهما الأولي ، وأشارت انها مستعدة لهذه المرحلة .

وخلال الحلقة أثنت النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) علي خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عام ) كونه داعم أساسي بها ، ويساعدها بشتي الطرق خلال هذه الفترة الأخيرة .

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يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .