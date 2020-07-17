شكرا لقرائتكم خبر عن هند حداد تحتفل بالعيد الثانى لزواجها من الفنان عمر الشناوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوى، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوى، بمرور عامين على زواجهما، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة من حفل زفافهما، صحبتها بتعليق: "Happy 2nd anniversary love".

وكان الفنان عمر الشناوى، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوى، شارك جمهوره ومتابعيه عبر إنستجرام، بصورة له مع أسرته الصغيرة التى تضم زوجته هند حداد وابنه، وصحبها بتعليق: "وقت الصباح مع الأسرة".

وكان آخر أعمال الفنان الشاب مسلسل "فرصة تانية"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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كما أنه شارك مع الفنانة درة فى مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، وعرض الفترة الماضية على القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى، هاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.