فن ومشاهير

هند حداد تحتفل بالعيد الثانى لزواجها من الفنان عمر الشناوى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هند حداد تحتفل بالعيد الثانى لزواجها من الفنان عمر الشناوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوى، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوى، بمرور عامين على زواجهما، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة من حفل زفافهما، صحبتها بتعليق: "Happy 2nd anniversary love".

hend.haddad08_37871673_710719962611772_2760262278686179328_n

وكان الفنان عمر الشناوى، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوى، شارك جمهوره ومتابعيه عبر إنستجرام، بصورة له مع أسرته الصغيرة التى تضم زوجته هند حداد وابنه، وصحبها بتعليق: "وقت الصباح مع الأسرة".

hend.haddad08_38220734_390335754829614_7705716094085890048_n

وكان آخر أعمال الفنان الشاب مسلسل "فرصة تانية"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

Advertisements
hend.haddad08_80586306_183407326144615_5774564334653171891_n

كما أنه شارك مع الفنانة درة فى مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، وعرض الفترة الماضية على القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى، هاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

hend.haddad08_70819495_613207815872136_163402404708191279_n

 

hend.haddad08_83777462_820600461696845_2305625043856367117_n

 

hend.haddad08_81989471_651283509014610_1316462162740943342_n

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هند حداد تحتفل بالعيد الثانى لزواجها من الفنان عمر الشناوى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا