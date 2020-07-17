شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة الأسود أنوسة كوتة مع جدتها محاسن الحلو فى كواليس "عمو فؤاد" من 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود العالمية عن صورة ترجع تاريخها إلى نحو 25 عاما، أثناء تصوير إحدى حلقات مسلسل "عمو فؤاد" للفنان القدير الراحل فؤاد المهندس، ظهرت فيها وهى طفلة وبجوارها جدتها الراحلة محاسن الحلو ووالدها الفنان مدحت كوتة، بالإضافة إلى أحد القرود التى كانت تستخدم فى عملهم.

وعلقت أنوسة، على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام: "أثناء تصوير مسلسل عمو فؤاد مع الفنان القدير فؤاد المهندس، رحمه الله، قطاع الإنتاج من 25 سنة، جدتى المدربة العالمية محاسن الحلو رحمها الله، ووالدى الفنان القدير مدحت كوتة، ربنا يخليك ليا". Advertisements



يشار إلى أن أنوسة كوتة، كانت أصغر مدربة حيوانات مفترسة فى مصر والعالم العربى، وحصلت على جائزة "أفضل فنان" بالمهرجان العالمى لفنون السيرك "المستر"، منذ عدة أعوام، لتصبح أول مدربة حيوانات مفترسة فى مصر والعالم العربى تحقق ذلك اللقب، وقالت إنها سعيدة بحصولها على جائزة "المستر" فى روسيا، بحضور عدد كبير من فنانى السيرك العالميين، مضيفة أن هذه الجائزة فخر لها ولعائلتها، ولفن السيرك بمصر بشكل عام، خاصة أنها تؤكد أن مصر بها فنانو سيرك، يستطيعون الوصول للعالمية واقتناص أبرز الجوائز.

وأضافت أنوسة كوتة، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن سعادتها بهذه الجائزة تتمثل فى كونها أول فنانة سيرك ومدربة أسود عربية تنافس على هذه الجائزة الهامة وتحصدها، حيث إنها مدربة الأسود والنمور البيضاء الوحيدة فى مصر والوطن العربى، وهو الحدث الأكبر الذى ينتظره كل مدربى الحيوانات المفترسة للحصول على لقب " المستر " حول العالم.

يذكر أن مدربة الأسود العالمية أنوسة كوتة، متزوجة من الملحن والمطرب محمد رحيم، وطرحا سويا كليب أغنية "أنا فيا اللى مكفينى"، أكتوبر 2018، وتضمن مشاهد حقيقية من حفل زفافهما، ودارت فكرته فى إطار جو رومانسى بسيط ظهر من خلاله صورة كاملة عن مدى حب وارتباط رحيم وأنوسة.