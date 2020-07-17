شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهاجم حكومة لبنان: "الله ينتقم منكم.. الناس بترجع بيوتها من غير فلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة اللبنانية إليسا الحكومة اللبنانية والمسئولين السياسيين الذين ما زالوا محتفظين بمناصبهم بينما مواطنى لبنان يعانون من البطالة وعدم وجود أموال وتدنى الخدمات، ووجهت اليسا رسالة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا، لا شغل ولا مصارى ولا كهربا ولا مى، شو بدى قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد".



اليسا على تويتر

وكان قد كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن البوستر الرسمى الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهرت فيه وهى تنظر للمرآة فى غياب لوجها من الصورة.

وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذى نشرته "قريباً"، فى إشارة إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.