شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بـ14 مليون متابع على "إنستجرام" بأغنية نمبر وان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بوصول عدد متابعى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" إلى 14 مليون متابع، ونشر الأسطورة مقطع فيديو وهو على متن قارب "لانش" فى إحدى المدن الساحلية للاستمتاع بإجازة الصيف، وفى الخلفية كانت تتردد ألحان وكلمات أغنية "نمبر وان"، فيما كان يشير رمضان بيده أمام الكاميرا بالرقم واحد، وكتب فى تعليقه على الصورة: "شكرًا 14 مليون متابع".

يأتى هذا بعد ساعات من نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بلاعب النادى الأهلى محمود كهرباء، فى إحدى المدن السياحية بالساحل الشمالى، وعلق على الصورة التى نشرها على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "كهربا فيها إيه؟.. فيها باور".

ويشار إلى أنه ما زال نجاح أغنية "تيك توك"، للنجم محمد رمضان وساكو، مستمرا، حيث تتصاعد أعداد المشاهدات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى يوتيوب، وحققت الأغنية فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو رقم ضخم وكبير، ولكنه طبيعى بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

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النجم محمد رمضان، سبق وأكد، اليوم الجمعة، أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب، ومن هذه الدول، مصر، والأدرن والكويت ولبنان، وليبيا وتونس والامارات واليمن، بينما تتواجد الأغنية فى المركز الرابع فى ترند البحرين، والرابع فى المملكة العربية السعودية، والسابع ف الجزائر.

يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قضت أمس بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.