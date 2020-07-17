شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تمار براكستون إلى المستشفى بعد محاولتها الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن أن المغنية ونجمة تليفزيون الواقع تمار براكستون حاولت الانتحار، وتم نقلها إلى مستشفى فى لوس أنجلوس بعد أن وجدت فاقدة للوعى فى غرفتها بأحد الفنادق الشهيرة.

وتعود الواقعة إلى قيام صديقها ديفيد أديفيسو والذى كانت تقيم معه باكتشاف أن تمار فاقدة للوعى وهو ما جعله يتصل بخدمة الطوارئ 911، حيث قال إن تمار كانت تشرب الكحول ويبدو أنها تناولت كمية غير معروفة من حبوب.

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وأفاد التقرير إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى الفندق وأخذتها إلى المستشفى و يعتقد ديفيد أنها محاولة انتحار.

يذكر أن حالات الانتحار بين الفنانين انتشرت بشكل كبير ولا تقتصر فقط على كبار الفنانين وإنما الصغار أيضا، حيث أنتحرت نجمة التيك توك الهندية المراهقة سيا كاكار فى نيودلهى عن عمر 16 عامًا، وتم تأكيد وفاة سيا من قبل مدير الأعمال أرجون سارين، الذى قال إنه أجرى محادثة معها قبل ساعات من وفاتها وأنها كانت طبيعية وأنه ربما يعود سبب الانتحار لأمر شخصى، وفقا لما نشر على موقع "جاست جيرد".

سيا تم العثور عليها ميتة فى منزلها فى شرق دلهى، وذلك بعد ساعات من نشرها فيديو لنفسها فوق مبنى أعلى المدينة.