شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل دكتورة فى فيلم رامز جلال "هيكل نظمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة غادة عادل دور دكتورة تعالج رامز جلال من النحافة، خلال أحداث فيلم "هيكل نظمى"، حيث يناقش الفيلم المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى، ويجسد رامز دور صحفى، ويدخل فى كثير من المواقف الكوميدية مع غادة عادل التى تشاركه فى بطولة العمل.

وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم الذى يخرجه محمود كريم، حيث استأنفت أسرة العمل التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع بعدما توقف منذ شهر فبراير الماضى بسبب انشغال الأبطال بمسلسلاتهم الرمضانية وأزمة انتشار فيروس كورونا بعد ذلك، ويتبقى شهر تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

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الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، ما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.