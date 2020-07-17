شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء نادر لدنيا سمير غانم وشقيقتها فى الثانوية.. إيمى: عاوزة أطلع مخرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة كبيرة تتمتع بها كل من النجمة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمى، سواء فى التمثيل أو الغناء، أو حتى الاستعراضات، حيث أصبحت الشقيقتان تتصدران أفيشات الأفلام، وبوسترات المسلسلات، حتى أن دنيا أصبحت تحصل على العديد من البطولات المطلقة فى الدراما والسينما، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو أثناء لقاء تليفزيونى مع دنيا وإيمى وهما فى مرحلة الثانوية العامة، حيث كانت دنيا فى الصف الثانى الثانوى، بينما كانت إيمى فى الصف الأول الثانوى.

بدأت إيمى حديثا قائلا "مابعرفش أغنى بس بعرف أمثل، وعاوزة أكون مخرجة، وناوية أدرس فى الجامعة، وحاولت أتدرب كمساعد مخرج".



جانب من الفيديو

بينما قالت دنيا "بابا ماعندهوش مانع أحترف الغنا بس أخلص دراستى الأول"، وتابعت "أسلوب تربية بابا لينا مختلفة عن تربية الفنانين لأولادهم، بابا مش كده.. لازم يعرف أصحابى ويعرف خارجة مع مين.. وآخرنا 10 ونص برة البيت.. ومن ناحية تانية متفهم كلامى وبيسمعنى.. ولو عندى أى مشكلة ممكن أحكيها لبابا".

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وتابعت دنيا "فى البيت بابا هادى.. بيحب يعلى التليفزيون والكاسيت.. وساعات بيقول إيفيهات بس مش على طول".



إيمى ودنيا

وعادت إيمى وتحدث عن علاقتها بوالدها قائلة "بابا طيب وماعندهوش نقطة ضعف استغلها.. لو فى حاجة بنطلبها على طول".

وتابعت "بابا بيحب الأغانى الشعبية وبيحب عدوية وشعبان عبد الرحيم.. لكن ماما بتحب الرومانسية وبتسمع عبد الحليم وفريد الأطرش.. ولو هما الاتنين فى العربية دنيا اللى بتشغل الأغانى".

وغنت دنيا سمير غانم أمام الكاميرا أغنية "جرح الحبيب" لديانا حداد، والتى كانت من اختيار إيمى شقيقتها.