شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يروى تفاصيل انتظاره الموت فى هاواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم العالمى جيم كارى عن لحظات الرعب التى عاشها منتظرا الموت بصاروخ فى هاواى عام 2018، حيث قال فى لقائه مع الإعلامى جيمى فالون على شبكة الإنترنت إنه كان فى هاواى بصحبة ابنته واستيقظ على إنذار بإطلاق صاروخ على هاواى.

وأوضح كارى أن مساعده اتصل به وهو يبكي وأخبره أنه أمامه فقط 10 دقائق وسيموت، وهو ما جعله يحاول الهروب من هاواى لكنه فشل واستسلم للأمر، لكنه قرر النزول إلى الشاطئ وقضاء لحظاته الأخيرة وهو ينظر إلى المحيط وأنه لم يستطع التوقف عن التفكير فى الأشياء الرائعة التى حدثت له فى حياته والنعم التى نعم بها ليكتشف بعد ذلك أن الإنذار ما هو إلا إنذار كاذب ومزيف.

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آخر أعمال جيم كاري كان Sonic the Hedgehog مع بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجن عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن.