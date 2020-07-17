شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رياض أشهر آباء السينما المصرية فقد والده فى سن صغيرة وبدأ بأجر 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير حسين رياض الذى يعد أشهر الآباء فى السينما المصرية لما قدمه من أعمال خلد بها اسمه فى مسيرته الفنية الطويلة، الذى أبرز فيها موهبته إلى حد كبير حتى صار واحدا من أهم الممثلين الذين مروا على صناعة السينما طوال تاريخها بفضل الكم الهائل من الأعمال الذى شارك فيها.

لكن ربما ما لا يعلمه الكثيرون بشأن الفنان الراحل الذى اشتهر بدور الأب وبات أشهر أب فى تاريخ السينما المصرية هو أنه حرم من حنان الأب فى سن صغيرة، حيث توفى والده وعمره لم يتخطى الـ11 عاما.



حسين رياض

الفنان الراحل حسين الرياض بدأ أول أعماله فى تاريخ السينما المصرية من بوابة فيلم عرض فى عام 1937 وهو فيلم "ليلى بنت الصحراء" مع الفنانة بهيجة حافظ، وكان أجره وقتها 50 جنيها فقط، وفقاً لما ذكره الفنان نفسه أثناء أحد حواراته مع مجلة الكواكب، وقد ذكر خلال نفس الحوار أنه كان يحب حمل الأثقال في صباه، فكان يحمل الحديد بثقل 115 كيلو بنادي مختار الرياضي عندما كان شابا مع زملاءه زكي رستم وعباس فارس ويوسف وهبي وزكي طليمات، وعندما تقدم به العمر ظل يلعب "السويدى" بالإضافة للضمنة والبلياردو.