هبة عبدالغني أحدث المنضمين لفريق "الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة هبة عبدالغني على المشاركة في بطولة مسلسل الكهف، تأليف كل من منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة آي برودكشن، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية، عقب الانتهاء من تصويره.

وتقدم هبة شخصية مختلفة، لم تقدمها من قبل، على مدار مشوارها الفني، مؤكدة في بيان صحفي إنها غير متوقعة وسيتفاجأ بها الجمهور.

مسلسل الكهف تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرات في عوالم خيالية، كما يعتمد 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية vfx، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم من مصر والسعودية ولبنان، منهم من مصر: خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني، ومن السعودية: الفنان عبدالرحمن اليماني والفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول.

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جدير بالذكر أن الفنانة هبة عبدالغني، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

هذا إلى جانب مسلسل "ليالينا٨٠" ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.