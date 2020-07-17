بين الكوميديا والأكشن والمغامرة تتنوع أفلام سهرة الجمعة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم الجمعة 17 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الأكشن Assassin's Creed، إنتاج عام 2016، بطولة مايكل فاسبندر، ماريون كوتيار، مايكل كينيث، جيرمي أيرونز.

تدور أحداث الفيلم، حول رجل يجد نفسه وسط حرب تاريخية بين طائفتين قويتين، ويدرك أنه فقط من خلال تسخير ذكريات أجداده الموجودة في حمضه النووي، يمكنه إنهاء الصراع والحصول على خلاصه.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 2، إنتاج عام 2017، بطولة كريس برات، زوي سالدانا، ديف باتيستا، فين ديزل، برادلي كوبر، ومن إخراج جيمس جن.

تدور أحداث الفيلم، حول مغامرة فريق أثناء سعيهم لكشف اللغز وراء نسب بيتر كويل الحقيقي.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم The Grand Budapest Hotel، إنتاج عام 2014، بطولة رالف فاينس وف، تأليف وإخراج ويس أندرسون.

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تدور أحداث الفيلم، حول مغامرات جوستاف إتش، وهو خادم أسطوري لفندق أوروبي شهير في فترة ما بين الحربين العالميتين، ومساعده في صالة الفندق الذي أصبح فيما بعد رفيقه الذي يثق فيه ثقة عمياء ويعتمد عليه.

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة الفيلم الكوميدي the Stepford Wives، إنتاج عام 2014، بطولة نيكول كيدمان، ماثيو برودريك، بيت ميدلر، كريستوفر واكن، روجر بارت، ومن إخراج فرانك أوز.

تدور أحداث الفيلم، حول ستيبفورد التي تحتضن سرا غامضا، فجميع زوجات البلدة على درجة عالية من الكمال، أما الأزواج فهم في غاية السعادة، حيث الحب على الطريقة الأمريكية.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Ocean's Eleven، إنتاج عام 2001، بطولة فرانك سيناترا، ودين مارتن، جورج كلوني، براد بيت، ومن إخراج ستيفن سودبيرج.

تدور أحداث الفيلم بعد مرور أقل من 24 ساعة على الإطلاق المشروط لسراحه، يختار داني بنفسه فريقا ممتازا مكونا من لصوص بارعين لسرقة 150 مليون دولار في ليلة واحدة! والهدف هو رائد الأعمال تيري بنديكت الذي لا يرحم ويتحكم بأكبر ثلاثة ملاهٍ ليلية في لاس فيجاس.

MBC Bollywood

في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Sui Dhaaga Made in India، إنتاج عام 2018، بطولة أنوشكا شارما، فارون داوان، ومن إخراج شارات كاتاريا.

تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في الهند، حيث يصور رحلة رجل صادق يجري وراء شغفه رغم كل الظروف، وينتهي به المطاف على غلاف مجلة عالمية.