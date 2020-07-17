محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
توفي المونولوجست والفنان السعودي سعد التمامي، قبل ساعات، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحرص الفنان السعودي ناصر القصبي، على نعي "التمامي"، من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "رحمة الله على المونولوجست سعد التمامي، الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بالكورونا".
وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بإمكانه أن يبقى طويلًا لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرًا تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".
اعتزل سعد التمامي الفن منذ 41 عاما، وله العديد من المشاركات في مسرح التليفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان سعد التمامي متأثرًا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.