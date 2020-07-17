وفاة الفنان سعد التمامي متأثرًا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفي المونولوجست والفنان السعودي سعد التمامي، قبل ساعات، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحرص الفنان السعودي ناصر القصبي، على نعي "التمامي"، من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "رحمة الله على المونولوجست سعد التمامي، الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بالكورونا".

وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بإمكانه أن يبقى طويلًا لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرًا تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".

اعتزل سعد التمامي الفن منذ 41 عاما، وله العديد من المشاركات في مسرح التليفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية.