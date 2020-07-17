شهيرة عن قرار مجلس الوزراء بشأن معاقبة المتنمرين: "محدش يكسل ولا يعفو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كتبت الفنانة شهيرة، "تدوينة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، تعلق خلالها على قرار رئيس الوزراء المتعلق بتوقيع عقوبات على من يتنمر أو يستعرض قوته على الغير.

وأشادت "شهيرة" بالقرار: "طبعا كلنا فرحنا كدة في المتنمرين أو اللي بيتطاولوا على الغير سواء من وراء شاشة، زي فيسبوك وغيره أو أي أماكن أخرى تسبب الإيذاء النفسي والمعنوي للغير".

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وأضافت: "بالنسبة للفيسبوك سألت قالوا لي نعمل سكرين شوت للمتطاول على تعليق، سبب لك جرح وإيذاء نفسي، سكرين شوت على الاكونت بتاعه ومحضر ويتجاب من قفاه، كلام كبير ولازم محدش يكسل ولا يعفو عن الناس المريضة دي".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.