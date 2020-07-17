إليسا تهاجم السياسيين بلبنان: "الله ينتقم منكن واحد واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت الفنانة اللبنانية إليسا، انتقادها للوضع الراهن في بلدها، وسوء الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها شعبها، وأثرت على أساسيات الحياة.

وكتبت إليسا عبر "تويتر": "يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو، والناس عم ترجع عا بييوتا، لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد".

وتشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.