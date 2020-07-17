بدأت في الجو وانتهت بحكم حبس.. تفاصيل أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف عن العمل أشرف أبو اليسر، للظهور على الساحة مجددًا، بعدما قضت محكمة جنح الدقي، منذ ساعات قليلة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

ويستعرض "الخليج 365"، تفاصيل الأزمة منذ بدأها وحتى لحظة كتابة هذا التقرير:

بداية الأِزمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، بعد نشر "رمضان"، مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، وقال خلاله إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح"، كما ظهر صوت في الخلفية يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي"، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

"مصر للطيران" تنفي

نفت شركة مصر للطيران، بعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت مصادر بالشركة، إن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية، مشيرة إلى أن ما فعله "رمضان" يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، ما تحرص عليه الشركة في جميع رحلاتها.

ظهور تفاصيل جديدة عن الطائرة

بعدما أثارت الواقعة جدلًا واسعًا، ظهرت العديد من التفاصيل عن الطائرة، وقالت مصادر إن الرحلة كانت في طريقها من القاهرة إلى الرياض، والسبب قيام أحد الشخصيات السعودية الشهيرة بتحمل تكاليف إيجار الطائرة الخاصة، لنقل رمضان إلى العاصمة السعودية، لإحياء أول حفل له في المملكة ضمن احتفالات الرياض

تحرك برلماني

وجهت النائبة إيناس عبدالحليم، انتقادات لاذعة لما فعله محمد رمضان، قائلة: "فعل مستهتر يودي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر"، وفي بيان لها أضافت إن ما فعله محمد رمضان، يسيء للطيران المصري في الخارج، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع، كما طالبت بفتح تحقيق عن الواقعة.

مصر للطيران تُحقق

أصدرت وزارة الطيران، بيانًا رسميًا في اليوم التالي للأزمة، أعلنت خلاله إيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل؛ لارتكابهما فعلًا ممنوعًا منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري.

أول تعليق من محمد رمضان

في أول تعليق له على الأزمة، انتقد رمضان إحدى القنوات بسبب حديثها عن إنه كان يقود طائرة تقل رُكابًا، نافيًا الأمر: "دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وأنتم عارفين، واللي قال إني أنا اللي طاير بها صاحبي وبيهزر، وكابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، ووصلنا بالسلامة قبل ميعادنا".

فصل الطيار مدى الحياة

في مساء 17 اكتوبر 2019، أعلنت وزارة الطيران المدني، انتهاء نتائج التحقيقات في الواقعة والتأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، قررت الوزارة إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

محمد رمضان: أنا صعيدي ومش هتخلى عنك

ومن جانبه قال رمضان إنه يقدر حجم الضرر الذي تعرض له الطيار الموقوف معلنًا عن استعداده لتعويضه عن أي ضرر لحق به، مؤكدًا إنه لم يمنحه وعدًا بعدم نشر الفيديو، موضحًا: "تواصلت مع الطيار في محاولة لإعادته للعمل ولكن الأمر أصبح في يد سلطة الطيران المدني"، موجهًا رسالة لأبو اليسر: "مش هتخلى عنك واللي تطلبه أنا تحت أمرك فيه وبالعكس أنا مش هشيل إيدي من الموضوع عشان أنا راجل صعيدي ووالدتي من الغربية".

الطيار: حياتي خلصت

في يوم 11 فبراير الماضي، التقى "الخليج 365"، بالكابتن طيار أشرف ابو اليسر، وروى لنا تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".

رمضان يرد: طلب مني 9 مليون ونص

وخرج رمضان في مقطع فيديو، يرد على الطيار الموقوف ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قبل أن يحذفه لاحقًا قال فيه: "جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، أخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبو اليسر، أنا زي ما وعدته إني مش ها تخلي عنه، أول إمبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقال لي ابعت السي في بتاعه، وإن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته من خلال شركة أخرى".

وأضاف رمضان: "كلمت مدير شركة روتانا ليتواصل مع أشرف أبو اليسر، وليبلغه أنيّ منتظر السي في، وكان رده أنه لم يرسله لأن رخصته مسحوبة، ومش ها ينفع يشتغل في أي مكان آخر".

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وتابع الفنان: "ولكن كابتن أشرف بعت المحامي الخاص به ليقابل مدير الحسابات الخاص بي، وكان اللي يعوضه ويرضيه حاجة تانية خالص، وهي كان باقي له 3 سنوات ونصف حتى يطلع على المعاش، وقال إنه محتاج تسعة ونصف مليون جنيه، أنا سايب الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو أنتوا شايفين إن دا يرضي ربنا أنا هاعمل كدا عادي جدا".

الطيار يستنكر: لم أطلب مليمًا

وجاء الرد من "أبو اليسر"، على فيديو رمضان، إذ قال: "مطلبتش مليم من حد، لأن تاريخي ووضعي اللي كان هينتهي بعد 3 سنوات ونص بتكريمي، النهاردة انتهى بفصلي وإيقافي عن الطيران"، مضيفًا: "بصفتي راجل كنت في القوات الجوية قبل كده، لي وضعي وتاريخي مقدرش أطلب رقم من أي حد وأقوله إديني لو سمحت عشان أنا اتظلمت".

وأضاف: "الفنان محمد رمضان لما دخل الكابينة كان الكرسي اللي جنبي فاضي لوجود الطيار المساعد في الحمام، وقعد على الكرسي وطلب ياخد صورة تذكارية، وقلت له هذه الصورة تذكارية وليست للنشر، هو قعد بس مش معناه إنه هو اللي بيسوق الطيارة".

الجمهور يتدخل: ادفع فلوس الطيار

تدخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الأزمة، واستغلوا نشر الفنان مقطع فيديو يستعرض من خلاله سياراته "الفارهة"، عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام وفيسبوك، لمطالبته بدفع تعويض للطيار، وكتب بعضهم: "بالنسبة للطيار"، "والراجل اللي اتقطع رزقه هتعمل إيه"، و"ادفع فلوس الطيار عيب عليك".

محمد رمضان: "أنا مكدبتش"

ورد محمد رمضان على كلام "أبو اليسر"، بفيديو جديد من داخل قمرة الطائرة الخاصة.

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور.. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

بيان جديد من الطيران

أصدرت وزارة الطيران، بيانًا جديدًا بشأن أزمة الطائرة، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها.

وأضاف "الحفني" في البيان، أنه وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأوضح أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

الطيار يدافع عن عمله: سأتقدم بالتماس

ورد الطيار الموقوف على البيان، في تصريحات خاصة لمصراوي، قال فيها: "قتلني نفسيا، وأتمنى إعادة النظر في العقوبة، وسأتقدم بالتماس لإعادة النظر في القرار"، موضحًا: "بدل ما أنهي حياتي بتكريم، تنتهي للأسف بإيقاف وسحب ترخيص ودي طعنة ومقدرش أتكلم فيها ولا أقول لحد تعالى عوضني أبدًا".

وأوضح، أنه سيتقدم بطلب التماس يوم الأحد المقبل، إلى وزارة الطيران لتوضيح موقفه والمناقشة التي دارت مع الفنان محمد رمضان، قائلا: "رمضان" طلب مني التقاط صورة تذكارية عشان يفرج ابنه عليها، وقالي ده فيديو قولتله مش مشكلة لكنه اقتطع أجزاء كثيرة من الفيديو وهو ما أدهشني".

وتابع: "أشهر الأجزاء المقتطعة، تتمثل وهو داخل الكابينة استأذن مني ولا دخل علطول، والجزء الآخر، وأنا بقوله إن الصورة أو الفيديو ده خاص بيك مش للنشر، ومع الأسف الفنان محمد رمضان، نشر الجزء اللي بقوله فيه على سبيل الضحك: أنا الحكومة ومفيش هنا حكومة والطيارة هنا بتاعتي وبصدر فيها أوامري، وهو ما جعل الناس تلومني وتسألني إيه أنا الحكومة دي؟.. ده ضحك لكنه اقتطع الجزء اللي قبله."

الجمهور يحسم الجدل: قاطعوا محمد رمضان

تصدر هاشتاج قاطعوا محمد رمضان، موقع "تويتر"، وعبر النشطاء عن غضبهم من تصرفات الفنان محمد رمضان الذي سخر من إيقاف الطيار بسببه بنشره مقطع فيديو وهو داخل غرفة عمليات، وأن الطبيب الذي سيجري له جراحة تم إيقافه في إشارة من الفنان على إيقاف الطيار بشكل ساخر.

محمد رمضان: معايا فيديو يعرض الطيار للسجن

في حلقة مثيرة للجدل، ظهر الفنان محمد رمضان مع الإعلامي وائل الإبراشي، وتحدث عن مطالبات الطيار له بتعويض مادي، مؤكدا أن الصيغة التي تحدث بها منذ بداية الأزمة لم تعجبه، خاصة أنه هدده باللجوء إلى السوشيال ميديا في حال لم يقم بدفع المبلغ المطلوب، وهو ما رفضه رمضان بشكل قاطع، لأنه لن يدفع أي مبلغ تحت التهديد، كما فجر مفاجأة تتمثل في امتلاكه مقطع فيديو تم تصويره داخل الطائرة يعرض الطيار للسجن بتهمة جنائية، ولكنه لم يرغب في نشره حتى لا يعرض قائد الطائرة لمشكلة أكبر، معتبرا أنه في حال كان إنسانا سيئا كان سيقوم بنشر الفيديو كي يواجه الطيار متاعب إضافية.

الطيار يقاضي رمضان

أقام الطيار أشرف أبو اليسر، دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الطيار الموقوف"، والتي يتهم فيها رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وقال البلاغ إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر.