محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان سناء شافع حالته الصحية مستقرة، قائلًا: "الحمد الله هو كويس".
وأضاف "زكي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأمر بسيط وأن الفنان القدير سيكون بخير، نافيًا ما تم تداوله بشأن إصابة "شافع" بفيروس كورونا: "لأ مش كورونا دي حاجة بسيطة، وإن شاء هيبقى كويس".
وأصيب الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي، ونُقل أمس الخميس إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء.
آخر أعمال الفنان سناء شافع التليفزيونية مسلسل "أبو جبل"، مع الفنان مصطفى شعبان.
كانت هذه تفاصيل خبر ليست كورونا.. أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة سناء شافع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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