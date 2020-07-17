حقيقة اعتزال "أبوزهرة" و"وزيري" يرد على اتهامات هيفاء.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهدت الأيام الماضية في الفترة من 10 حتى 17 يوليو الجاري، خروج عدة تصريحات من نجوم الفن، يتعلق بعضها بأعمالهم الفنية، والبعض الآخر عن حياتهم الشخصية، من بينها: عبدالرحمن أبو زهرة يعبر عن استيائه من تجاهله فنيًا ويوضح حقيقة تفكيره في الاعتزال، محمد محسن يكشف كواليس تقديمه "اسلمي يا مصر" بتوزيع جديد، محمد وزيري يرد على اتهامات هيفاء وهبي باستيلائه على أموالها، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

عبدالرحمن أبو زهرة

نفى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إعلانه اعتزاله الفن، قائلا: "كلامي اتفهم غلط، أنا قولت عندي اكتئاب نتيجة ظروف عائلية قاسية ولا علاقة لها بالفن وربنا يصبرني عليها".

وأضاف أبو زهرة، خلال تصريحاته لبرنامج "التاسعة" المعروض عبر التليفزيون المصري، أنه صرح بأنه يفكر في الاعتزال وأن هناك فارقًا بين التفكير وأخذ القرار في هذا الشأن، لافتًا إلى التزامه بالبقاء في المنزل خلال الفترة الماضية تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الفنان عن استيائه من المشاركة في الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة تحت مسمى ضيف الشرف، قائلا:" أنا بسميه ضيف القرف، وأنا مش عايز فلوسهم، وأنا بعلن عدم قبولي لضيف شرف من الآن، هما مش مهتمين بكبار السن، بيألفوا فقط للشباب".

وتابع: "زوجتي توفت في 30 نوفمبر 2019، وحتى الآن وكأنها ماتت إمبارح، عشت معاها 56 سنة، وهذا الفراق كان قاسي عليا جدا، وحتى الآن في الخمس صلوات أقعد أدعيلها، وكنت بعتبر نفسي أسعد زوج".

محمد محسن

قال الفنان محمد محسن، إنه دائمًا ما يقوم بإعادة توزيع الأغاني من التراث المصري، وتقديمها للشباب المصري، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي فكر في إعادة تقديم الأغاني القديمة بشكل بسيط وقام بتقديم أغنية "أنا هويت" لسيد درويش وأغنية "الله عالعربيات" للفنانة هدى حداد والأغنية الثالثة كانت إهداء لروح الفنان الراحل عامر منيب "حب العمر".

وأضاف "محسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأغنية الرابعة التي أعاد توزيعها هي أغنية "اسلمي يا مصر" والتي قام بنشرها قبل 30 يونيو الماضي، معربًا عن سعادته بردود الفعل حول الأغنية، قائلًا: "اتبسطت جدًا وتفاجئت جدًا بردود الفعل ودا اللي خلاني أفكر في تصوير الأغنية بالتعاون مع صورلي".

وتابع، أن تصوير الأغنية سار بشكل سهل وبسيط، موضحًا: "ردود الفعل كانت قوية جدًا منذ نشرها وقلت لو اتصورت الأغنية أكيد هتوصل لكل الناس".

سميرة توفيق

حرصت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، على طمأنة جمهورها على صحتها، وتوجيه الشكر لدولة الإمارات بعد إجراءها منذ أيام عملية القسطرة في أبو ظبي.

وقالت سميرة، ببرنامج" Et بالعربي": " أنا سميرة توفيق، بكلمكم من دولة الإمارات وتحديدا من أبو ظبي.. أنا ضيفة بهذه الدولة الكريمة، اللي احاطوني ووقفوا معي وكانوا معي بكل الظروف، في المستشفى والحمد لله عملت قسطرة بالقلب، وبشكر الله، ووضعي كتير أحسن، وأنا بشكر كل الناس اللي دعولي بالشفاء".

هنا الزاهد

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن فرحتها الشديدة بالقبض على 6 متهمين تحرشوا بها أثناء قيادة السيارة في الشيخ زايد.

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وقالت الزاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية mbc مصر: "مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان ياخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر".

وأضافت أنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت: "أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة إن الأمن نجح في القبض عليهم من خلال الفيديو اللي صورته".

مدير أعمال هيفاء وهبي

كشف محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، عن تفاصيل خلافه مع الفنانة اللبنانية، قائلا: "هيفاء كانت مراتي واتجوزنا في 2017، وحصلت مشاكل بينا واتفقنا على الانفصال رسميًا، بس كورونا عطلت طلاقنا".

ونفى وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية mbc مصر، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بسرقة مستحقات زوجته هيفاء وهبي، قائلا: "مش هتكلم عن واحدة لسه مراتي، أنا بكلمها من شهر مايو مش بترد عليا".

وتابع: "كنا على وفاق كامل حتى 2019، حصلت مشكلة شخصية قبل تصوير فيلم أشباح أوروبا بدأنا تصوير المشاهد واتبقى أسبوعين في أوروبا، فوجئنا أنها قالت مش هسافر، وبدأت الخسائر تتوالى، كل يوم يكلفني 150 ألف يورو".

وأوضح: "أنا عمري ماكنت مدير أعمالها، أنا قبلت بالمسمى الوظيفي ده عشان هي تخصني، وعمري ما هشتغل الشغلانة دي"، قائلا: "عاوز مستند واحد يثبت إني سرقت حاجة منها".

وتابع "سافرت بعد 3 أيام من الموعد، وانتهينا من التصوير، وطلبت تتفرج عليه لما المونتاج ينتهي، سافرت أمريكا ورجعت اتفرجت على الفيلم".

واستطرد: "اتعرّضت لأذى نفسي من شهر مايو حتى اليوم ومتكلمتش لأنها مراتي، وما تقوله عن إنها عاملالي توكيل رسمي عام واني مدير أعمالها غير صحيحين، واختها مدخلتش البيت كما تدعي، إحنا عايشين سوا في الكومباوند من 3 سنين".

مجدي الهواري

قال المخرج مجدي الهواري، إن أول حفل بمسرحية علاء الدين ستكون من أجل العاملين في المنظومة الصحية وجيش مصر الأبيض وهي مبادرة من الفنان أحمد عز، موضحاً أن الحفلات ستبدأ في أول أيام عيد الأضحى وسيكون هناك التزاماً تاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكمل الهواري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن الجميع التزم بقرارات الحكومة بالنسبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تطبيق نسبة 25% سيكون بها خسائر بالنسبة للعاملين في القطاع.

زوج نانسي عجرم

عرضت منصة "شاهد" الإليكترونية فيلمًا وثائقيًا عن حادث السطو المسلح على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، والذي وقع في يناير الماضي.

وخلال الفيلم رد فادي الهاشم على سؤال لماذا أطلق 18 رصاصة على القتيل؟، قائلًا: "أنا مش شايف حالي بطل، أنا عملت الشيء اللي كان لازم أعمله ومفيش خيار، بدك تحمي بيتك وعيلتك شو ما كانت الطرق".

وأضاف، خلال الفيلم الذي طُرح بعنوان "الرواية الكاملة": "فوجئت باقتحام منزلي، ولم أستطع التفكير في شيء، وعندما بدأ القتيل بإطلاق النار لم أفكر وواجهته بالجهة المقابلة"، موضحًا: "قوصته في إيده وبعدين اختفى ما عاد شوفته، صرت عم قوص في العتمة بعدة رصاصات دون وعي، حسيت حالي عم بتقوص".