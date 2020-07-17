أميرة الهاشم تشارك في معرض أمستردام للصور 2020

أعلنت المصورة أميرة الهاشم من منطقة الشرقية بالسعودية ، مشاركتها رسميًا فى معرض أمستردام للصور 2020، والذي يقام كل عام فى هولندا لأفضل "صورة صحفية في عام 2020".

وتشارك أميرة الهاشم، هذا العام

بأربعة لوحات فنية عن الطبيعية والأشخاص وحياة الشارع والتصوير تحت الماء.

يذكر أن أميرة الهاشم شاركت فى عدد كبير من ورش التصوير حول العالم مع مصورين

عالميين أبرزهم Daragh Muldowney، Peter Gordon، Michael Mclaughlin.

Advertisements

كما حصلت على عدد من المراتب الأولى في مسابقات التصوير في أوروبا والخليج، وتعمل حاليًا على تحضير رسالة الدكتوراة فى إدارة الأعمال مع جامعة أريزونا، وحقق حسابها على الإنستجرام على أكثر من 80 ألف متابع.