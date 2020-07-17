أميرة الهاشم تشارك في معرض أمستردام للصور 2020

أعلنت المصورة أميرة الهاشم من منطقة الشرقية بالسعودية ، مشاركتها رسميًا فى معرض أمستردام للصور 2020، والذي يقام كل عام فى هولندا لأفضل "صورة صحفية في عام 2020".
وتشارك أميرة الهاشم، هذا العامبأربعة لوحات فنية عن الطبيعية والأشخاص وحياة الشارع والتصوير تحت الماء.
يذكر أن أميرة الهاشم شاركت فى عدد كبير من ورش التصوير حول العالم مع مصورينعالميين أبرزهم Daragh Muldowney، Peter Gordon، Michael Mclaughlin.
كما حصلت على عدد من المراتب الأولى في مسابقات التصوير في أوروبا والخليج، وتعمل حاليًا على تحضير رسالة الدكتوراة فى إدارة الأعمال مع جامعة أريزونا، وحقق حسابها على الإنستجرام على أكثر من 80 ألف متابع.
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