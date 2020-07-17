رامي صبري يطرح أغنية "حكاية حبنا" لايف من حفل "مارينا"

طرح الفنان رامي صبري أغنيته "حكاية حبنا" من إحدى حفلاته الصيفية من العام الماضي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان:رامي صبري، توزيع:طارق متوكل، وحققت أكثر من 3ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".
يعود الحفل إلى العام الماضي، حيث حياه رامي احتفالاً بصدور أحدث ألبوماته "فارق معاك" الذي ضم 12 أغنية منهم "بتاع بنات، أنا بابا،حاول تنساني، أنا بعترفلك، صعبان عليا"، وقدم في الحفل عدد من غنيات ألبومه، وشهد حضور جماهيري ضخم من متابعيه ومحبيه.
يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال اغنية "حياتي مش تمام"، التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.
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