بالصور.. كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين"

انطلق تصوير فيلم "قبل الأربعين" بالديكور الأول في إحدى العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، ومن المقرر أن يتم استئناف باقي تصوير أيام العمل تباعًا، وذلك على مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفة.

يشار أن أول مشاهد تصوير العمل جمعت كلًا من الفنانين إيهاب فهمي وأحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

كشف "فهمي" أنه يسعى من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير، وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.

أضاف "فهمي" أن لوكيشن تصوير العمل يدور بعده تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج شادي صبرة، وذلك بتوفير الإجراءات الاحترازية كافة داخل بلاتو التصوير لجائحة فيروس كورونا وأتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام مما يساعد ذلك في إلاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري.

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أكد المنتج شادي صبرة، أنه يراهن على تقديم خلطة فنية ستحدث طفرة في السينما المصرية والعربية مما يتوقع للعمل حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق نقد إيجابي من قبل

جميع الجهات الإعلامية والجمهور، مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات بشكل مستمر وغيرها.

تدور فكره "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار إلى أنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومدير تنفيذي محمد كامل، منتج فني هاني حليم، مستشار إعلامي حسام صلاح، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.