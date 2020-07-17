تامر حسين يكشف كواليس أغنياته مع عمرو دياب

أعلن الشاعر تامر حسين كواليس أعماله الكتابية مع الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشف تامر عن تفاصيل "في الكواليس"، قائلاً: "نهاية الشهر ده على قناتى فى

اليوتيوب إن شاء الله، كل كواليس أغانيا اللى حبيتوها مع زمايلى الصُناع وهنبدأ بالبوم سهران وتفاصيله.. لينك القناة ف ال بايو يسعدنى اشتركم فى القناة".

يذكر أن أحدث كتابات تامر الغنائية كانت من خلال أغنية "فرصة تانية" للفنان رامي صبري، التي قُدمت كتتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"ـ التي حققت نجاحًا استماعيًا كبيرًا، ولحنها: مدين، توزيع:نادر حمدي، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".