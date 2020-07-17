دعا الفنان شريف خيرالله بالشفاء العاجل للفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، بعد تعرضه لالتهاب رئوى ونقل على إثره للمستشفى، وذلك عب صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "خيرالله" عبر صفحته قائلًا: "الأستاذ المبدع سناء شافع ربنا معاك ويشفيك"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين للفنان سناء شافع الشفاء العاجل. شافع ربنا معاك ويشفيك"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين للفنان سناء شافع الشفاء العاجل. ويذكر أن أخر أعمال الفنان سناء شافع التليفزيونية مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، كما شارك مؤخرًا فى مسرحية "مشهور مش مشهور" من إخراج مازن الغرباوي، عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أضحك – فكر – أعرف" وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. مؤخرًا فى مسرحية "مشهور مش مشهور" من إخراج مازن الغرباوي، عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أضحك – فكر – أعرف" وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بالتهاب رئوي.. شريف خيرالله لسناء شافع: الأستاذ المبدع ربنا يشفيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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