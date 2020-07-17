فيديو.. مي كساب تغني لـ سيد حجاب وعمار الشريعي

طرحت الفنانة مي كساب أغنيتها للأطفال بعنوان "توت توت"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من أشعار الكبير سيد حجاب، وألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، توزيع: باسم منير، وتعتبر الأغنية عودة لأشعار وألحان الزمن الجميل خاصة للأطفال. باسم منير، وتعتبر الأغنية عودة لأشعار وألحان الزمن الجميل خاصة للأطفال. بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 6 آلاف مشاهدة، في أقل Advertisements من 24 ساعة على طرحها عبر "يوتيوب". من 24 ساعة على طرحها عبر "يوتيوب". يذكر أن آخر أعمال مي الغنائية كانت من خلال أغنية "ودي عاجبك فيها ايه"، التي حققت أكثر من 33 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أشرف سالم، توزيع:أوكا.

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