عاصي الحلاني يروّج لكليب "رجعتيني لبدايتي" عبر "انستجرام"

أعلن الفنان عاصي الحلاني عن عمله الفني الجديدة بكليب "رجعتيني لبدايتي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق عاصي على الفيديو قائلاً: "قريباً كليب رجعتيني لبدايتي"، وعبّر متابعيه عن سعادتهم بعمله الجديد وانتظارهم لطرحه، وذلك عبر تعليقاتهم على المقطع. يذكر أن عاصي قد طرح حديثاً أغنية "بعشقك" باللهجة المصرية، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات:إيهاب عبد العظيم، ألحان:محمد عبية، توزيع:طوني سابا.

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