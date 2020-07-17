محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "تيك توك"

حقق الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة "تيك توك" أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:فرغلي بلاكس، ألحان:فرغلي بلاكس، دا

كابوس، ويعتبر هذا هو التعاون الموسيقي الأول مع الدي جي الشهير سوبر ساكو الذيت عامل مع عدة مغنيين من الأرمن أشهرهم مثل هايكو أرمينشيك ، تاتول أفويان ، هاروت باليان.

احتلت الأغنية المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

يذكر أن رمضان قد طرح مؤخراً أغنية "كورونا فيروس"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 24 مليون مشاهدة، وذلك في شهر من عرضها.