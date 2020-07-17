في يومين..سعد لمجرد يحقق أكثر من 4 مليون مشاهدة لـ "عدى الكلام"

سجلت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، أكثر من 4 مليون، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وحصلت على المركز السادس في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
يقول مطلعها "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدروفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف ليه نومي بقي خفيف، كنت لما بنام بنام الجمال عدى الكلام، تضحكي لي و تاخدي كام أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام".
ضم الكليب قصة رومانسية صيرة لبلطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعاتها والتعبير عن اعجابه بها.
وقدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في الأغنية بالكلمات العامية المقربة من الشارع المصرية المعروف بها أمير مع لحن متميز للشافعي ، ومقسوم مختلف الذي يقدمه توما بامتياز.
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