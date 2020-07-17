وفاة الفنان سعد التمامي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي يحيى مفرح زريقان، عن وفاة المنولوجست السعودي الشهير سعد التمامي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". كتب زريقان في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى المنولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس الله تعالى المنولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا ، رحمه الله وأحسن إليه وتجاوز عنه وتقبله قبولاً حسناً، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements جدير بالذكر أن الفنان سعد التمامي اشتهر بتقليد الفنانين والمشاهير، كما أن له العديد من المشاركات في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، كبرنامج أخبار وأشعار، وبرنامج بيت العزوبية، كما أنه اعتزل الفن مبكرًا وتفرغ لأعماله الخاصة.

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