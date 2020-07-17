تراند اليوم : الجمهور يطارد محمد رمضان بعد الحكم بالحبس في قضية الطيار

صدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار “أبو اليسر”.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع “الإنترنت” تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ”الطيار الموقوف”.

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بينما أقام المحامي مجدي حلمي، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر.

وأنه محمد رمضان، ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.