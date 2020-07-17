تراند اليوم : أحمد فلوكس يتذكر والدته بهذة الكلمات المؤثرة – شاهد

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة لوالدته، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلة :”حاولت مرارا و تقرارا ان اجد بديل يعوضني عدم وجودك لم اجد ..ان وجد الحب لم اجد فيه حضنك وان وجد مثل حضنك انسي فيه همومي و ريما اشعر فيه بالامان يتحول لحضن مسمم يخرج اسواء ما فيا و يدمرني وان وجدت مثل مراعيتك و اهتمامك لا اجد مثل روحك “.

Advertisements

وأضاف :” و ان وجدت مثل شكلك و تعلقت بأمال انه انت وانه حضنك وانه حبك اجده شيطان في صورتك اتي ليدمر لا ليحب.. اتي ليجرح لا ليداوي … بحثت عنك كثيرا و دفعت ثمن البحث كثيرا …لن اجد مثلك ولن اجد مثل حبك و لن اجد مثل حضنك و لن اجد مثل خوفك علي ……… الله يرحمك يا أمي…. تمسكوا بكل ثانيه مع الام … لان بعد فقدانها لن يكون لها ابدا بديل .مهما بحثتم ..لن تجدوا و سيكون ثمن البحث غالي بلا فايده …و ستتمنون ثانيه واحده من حضنها و حبها … اللهم ارحم امي و امهات المسلمين و خلقك و عبادك اجمعين ….”.

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.