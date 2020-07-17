تراند اليوم : “ماسك آب أمريكا”.. مشاهير هوليوود يشجعون على وضع الكمامات- شاهد

تطوّع عدد من مشاهير هوليوود بينهم روبرت دي نيرو ومورجان فريمان لتسجيل أصواتهم في سلسلة فقرات مصوّرة قصيرة للتوعية بأهمية وضع الكمامات، ستُعرض في كل أنحاء الولايات المتحدة في إطار مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك.

وتحمل هذه الحملة عنوان “ماسك آب أمريكا” (أمريكا، ضعي كمامتك)، وقد أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو بالتعاون مع “ترايبيكا انتربرايزس” التي تتولى تنظيم مهرجان ترايبيكا السينمائي.

وتبلغ مدة كل فيلم 30 ثانية وتظهر فيه مشاهد لأشخاص غير محددي الهويات يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.

وقال فريمان في تعليقه الصوتي على أحد المقاطع المصوّرة القصيرة “عندما تضعون كمامة، تكسبون احترامي، لأن كمامتكم لا تحميكم أنتم، بل تحميني أنا”.

Advertisements

وأضاف “أضع كمامتي لأحميك. أيها الأمريكيون، كونوا أقوياء كنيويوركيّ، وضعوا كمامة”.

وكانت ولاية نيويورك الأكثر تأثراً إلى الأن بجائحة (كوفيد-19) بين الولايات الأمريكية.

وأنجزت المخرجة الفائزة بجائزتي أوسكار كاثرين بيجيلو 8 مقاطع مصوّرة، شارك فيها إضافة إلى فريمان، كلّ من الممثلين روبرت دي نيرو وجيمي فوكس وإلين بومبيو. وسيكون عدد من هذه الأفلام متوافراً أيضاً بالصوت فقط.

ويفترض أن تُعرَض هذه المقاطع في كل أنحاء الولايات المتحدة تبعاً للمساحات الإعلانية التي يمكن لوسائل الإعلام أن تمنحها للحملة مجاناً.