تراند اليوم : الجوائز في مسيرة “كيت وينسليت”.. آخرها من تورونتو السينمائي- أتفرج

أدوار كيت وينسليت المميزة في الأفلام التي شاركت فيها، قادتها لحصد العديد من الجوائز والتكريمات من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية.. كان آخرها إعلان مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، عن تكريمها بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر.

وقالت جوانا فيسينتي، المديرة التنفيذية لـ TIFF: “يستمر حضور كيت الرائع على الشاشة في جذب الجماهير والممثلين وإلهامهم، فمن أول عمل لها ووجودها على الشاشة قوي وشجاع مثل الشخصيات اللاتي اختارت تجسيدهن. ويسعدنا تكريم موهبتها غير العادية في المهرجان هذا العام”.

فالممثلة البريطانية كيت وينسليت التي ولدت في 5 أكتوبر 1975، في لندن، شاركت في أكثر من 60 عملا، منها أفلام قدمت خلالها أدوار شديدة التميز، مثل Eternal Sunshine of the Spotless Mind مع جيم كاري، وفيلم Titanic مع ليوناردو دي كاريو، وSense and Sensibility.

أول عمل شاركت فيه “وينلسيت” كان عام 1991 من خلال مسلسل Shrinks ، أما آخر ظهور لها كان العام الجاري في فيلم Ammonite.

وخلال مسيرتها الفنية تم ترشيح وينسليت لـ 7 جوائز أوسكار، أولها عام 1997 عن دورها المساعد في فيلم Sense and Sensibility ، وآخرها عام 2016 عن دورها المساعد في فيلم Steve Jobs.

وحصدت كيت وينسليت جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2009 عن دورها الرئيسي في فيلم The Reader.

Advertisements

وخلال مشوارها الفني ترشحت كيت وينسليت لـ 11 جائزة جولدن جلوب، وحصدتها 4 مرات عن أدوارها في أفلام، The Reader، وRevolutionary Road ، وMildred Pierce، وSteve Jobs.

وترشحت الممثلة صاحبت الـ 45 عاما، لـ 8 جوائز بافتا، وحصدتها 3 مرات، وحصدت جائزة من الأكادايمية الأسترالية للسينما والتلفزيون عن دورها في فيلم The Dressmaker.

وحصدت على جائزة من “الفيلم البريطاني المستقل”، ورشحتها نقابة ممثلي الشاشة الامريكية لـ 11 جائزة وحصدت منها 3.. بالإضافة إلى المئات من الترشيحات الأخرى.