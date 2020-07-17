هذا هو سعر قميص الدونيم الذي ارتدته ياسمين صبري

باتت الفنانة المصرية ياسمين صبري تحت الأضواء بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبات الجمهور ينتظر أي اطلالة أو صورة تقوم ياسيمن بمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ولفتت ياسمين الأنظار مجدداً من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق "إنستغرام" وظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. واختارت هذه المرة قميص جينز اثار اهتمام الكثير من عاشقات الموضة اللواتي تساءلن عن اسم العلامة والسعر. Advertisements ومن خلال البحث تبين أن القميص يحمل توقيع Desquard2 وان سعره يصل بعد التخفيضات إلى 387 دولاراً أميركياً. ويشار إلى انها ارتدت في وقت سابق قميص دونيم بكم مفتوح مع تطريزات ملونة.

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