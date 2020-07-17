فوز الفهد ترد على متابعة استفزتها بتعليق: "زوجك ملياردير وما يصرف عليك"

علقت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد على متابعة سألتها:"أخذه ملياردير شكله ما يصرف عليكي لأنه لحد الأن طايرة ورا فضلات الإعلانات فوق هالشي صايرة ضعفانة.. يعني الضعف وراه غث بل بيت الله يعينن".



وردت فوز قائلة: "أولا الضعف أحلى علي يوم ما متنت الكل يقول متنانة فا ضعفت لأنه أحلى علي.. وثانيا لو أخذت ترلياردير هم بشتغل لأن حياة الشغل تعطيني حياة لنفسي".



وأضافت : "يعني إذا اخذت واحد متمكن لازم أقعد بالبيت وأصير كسولة ولا عندي عقل ولاشي؟.. بالعكس أطلع أشتغل واعتمد على نفسي.. بالنهاية أنا ما اشتغلت على نفسي عشان أخد ملياردير وأقعد بالبيت.. هذا تفكير غلط".



وكانت فوز الفهد قد تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اتهامها بالغرور وتعرضها للهجوم بعد الفيديو الذي نشرته وطالبت الفتيات بعدم تقليدها بعد صبغها شعرها باللون الأشقر، مؤكدة أنها كلما تقوم بأي شيء تقلدها الفتيات.