تكهنات حول حمل ملاك الحسيني بعد ظهورها المفاجىء

فاجأت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، متابعيها بعودة مفاجئة إلى حسابها الشخصي على (سناب شات) عبر حفل راقص أثار جدلًا واسعًا بعدما اختفت لفترة من الزمن.

وتصدر وسم بعنوان (#ملاك_الحسيني) قائمة الترند في تويتر؛ حيث رحب البعض بتلك العودة، وسط تساؤلات عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الأخيرة.

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عدد زيجات ملاك الحسيني

واشعلت ملاك الحسيني موقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت نبأ طلاقها عبر حسابها الرسمي على تويتر، بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي في أمريكا، أكدت فيه خبر انفصالها عن زوجها السابق ماجد الجربا باتفاق ودي.



وبعد فترة، عادت ملاك الحسيني لتعلن ارتباطها رسميًّا بشاب ثلاثيني يُدعى أنس التميمي وهو طالب مبتعث في بريطانيا من أصل سعودي، وهو يعد من مشاهير برنامج السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحظى بمتابعة كبيرة وثناء لما يقدمه من محتوى مميز.