مايا دياب بفستان مكشوف في حفلها الأونلاين الثالث

في حفلها الأونلاين الثالث اختارت الفنانة مايا دياب الطبيعة عنواناً لحفلها، وتميزت بأكثر من 3 اطلالات، واحد منها كان الفستان الأبيض المكشوف الذي نال اعجاب الجمهور بشكل كبير.

مايا جمعت بين الطبيعة والموسيقى وقالت في فيديو الحفل الذي شاركته عبر قناتها على "يوتيوب": " بهل الأوقات الصعبة اللي عم يمرق فيها العالم ، رسالة الطبيعة لإلنا كانت كثير قويه وأجبرتنا على انه ناخذ إجازه طويله غير محددة من كل شيء وبهل إجازة اكتشفنا انه الطبيعة كانت بحاجة لإنه ترتاح أنا شخصيا شفتها عم تتنفس بكل أنحاء الأرض هيدا الشيء خلاني إحترم الطبيعة اكثر وحبها وحب ‏جذور الطبيعة بداخلي ‏من هون كانت فكرة إني غني بالطبيعة أنا اخترتها و ‏ورسمتها وعم وصلكن ياها من خلال أغاني".

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الحفل بدأ بتقديم مايا دياب أغنيتها "حبيت نمشى سوا" ثم أغنية "آه يا أم حمادة" والتى قدمتها بشكل مختلف، وبعدها قدمت "l’amour comme une cigarette" للفنانة الراحلة داليدا.

وقدمت مايا أيضا عدد من أغنياتها الخاصة من ألبوم my maya منها "هما كتير أوى" و"فينا نغير ماضينا" و"نهارنا وردى" التى طرحتها مؤخرا، وبعدها قدمت أغنية "شيك شاك شوك" المعروفة، كما قدمت ميدلى للفنانة سميرة توفيق.

شارك فى تنفيذ الحفل فريق عمل كبير يضم المصمم اللبنانى العالمى نيكولا جبران، ومصفف الشعر طونى مندلق، وخبيرة التجميل هلا عجم، ومصمم الاستعراضات هادى عواضة، والموسيقار هادى شرارة، والمخرج جو بو عيد.