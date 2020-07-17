هل وقع الطلاق بين روان بن حسين وزوجها بعد أن رفض شراء لها جزيرة بإسمها؟!

خرج طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف عن صمته، بعد قيام روان بإعلان انفصالها عنه وفضحها الكثير من المسائل الشخصية عن زواجهما، وتوجيه له الكثير من الاتهامات التي قد تدينه.



وقد نشر المقريف عبر خاصية الستوري على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتب فيها: "أوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم".

بدوره رد أيمن الشريف صديق مقرب من المقريف مدافعًا عنه ومكذبًا روان، وملمحًا إلى أن سبب الطلاق الحقيقي هو رفض المقريف طلب روان شراء لها جزيرة بإسمها، وعندها قررت تشويه سمعته.



وكتب الشريف عبر صفحته الخاصة: "الكلام إلي قالته الكويتية روان عن طليقها يوسف المقريف لأنه راجل معروف ومشهور في السوق العقارات يبوا يديروله تشويه سُمعة يوسف المقريف راجل بكل معنى الكلمة ما تسمعوش لكلام وحدة تبي تشوه سمعة طليقها لأنه رفض يشتريلها جزيرة من مجموعة جُزر ماديرا البرتغالية وتسجيلها باسمها".

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وأضاف: "هذا السبب الحقيقي لطلاقها، يعني الراجل لا عنده إيدز لا كورونا لا صداع لا سرطان لا بطاطا يوسف صاحبي وعز المعرفة وإللي خلاني نتكلم هو كثر الكلام على الراجل،، فقلت أحسن شيء نكتب الحقيقة".

وتابع الشريف كلامه: "قصة الجزيرة ليها 4 شهور نق فوق راسه تبيها وعلاش تبيها هذي قصتها طويلة مش مسموحلي نكتبها والغوص فيها".

