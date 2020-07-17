موقف ويل سميث بعد إعتراف زوجته بالخيانة: أخذها إلى منتجع فاخر!

تساءل الجمهور عن موقف النجم العالمي ويل سميث بعد إعتراف زوجته الفنانة جادا بينكيت سميث بخياتها له مع مغني الراب أوغست أنتوني السينا، ما أثار جدلًا كبيرًا وتصدّر الخبر محركات البحث.

وقد أفادت وسائل إعلام عالمية أنه ويل ذهب برفقة زوجته إلى منتجع فاخر في جزر البهاما للاسترخاء وتقضية أجواء ممتعة ومميزة سويًا والإبتعاد عن ضغوط الحياة ومشاكلها.

وكانت جادا قد أشارت إلى أنه بعد إنفصالها من زوجها ويل مؤخرًا، ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع أوغست، وقد فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها ويل مجدداً، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

