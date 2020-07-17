أول تعليق من شيرين رضا بعد وفاة والدها

شكرت الممثلة المصرية شيرين رضا كل من قدم لها واجب العزاء بوفاة والدها المصمم الاستعراضي المصري محمود رضا، من خلال منشور كتبته على في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين: "مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت. ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

الجدير ذكره أن محمود رضا توفي عن عمر ناهز 90 عامًا، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية، وذلك في نهاية الخمسينيات.

