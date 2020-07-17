محمد رمضان إلى سجن مع غرامة مالية بسبب قضية «الطيار الموقوف» أشرف أبو اليسر

قضت محكمة جنح الدقي (شمال محافظة الجيزة)، في جلستها أمس، بحبس الفنان المصري محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه مع غرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع «الإنترنت» تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلامياً بـ«الطيار الموقوف».

كان محامي الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تُؤَدِّي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، حيث إنّه ادّعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، بالإضافة إلى الاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

كما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، لجلسة 6 أغسطس (آب) المقبل للحكم فيها، وهي الدعوى المُقامة من الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، وقال فيها إنّها تجربة لقيادة الطائرة، حيث استغل فيها رمضان صورة الطيار (أشرف أبو اليسر) في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار»، في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدّى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له وإيقاف عن الطيار مدى الحياة.

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يذكر أن هيئة الطيران المدني المصرية وَقّعت عُقوبة على الطَيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

في شأن فني، أعلن الفنان محمد رمضان تعاقده على مسلسل الأسطورة أحمد زكي، حيث إن العمل ما زال في طور الكتابة للمؤلف بشير الديك، حيث سيجسد رمضان به حياة الفنان الراحل أحمد زكي.