نجم مواقع التواصل الاجتماعي يفجّر مفاجأة: "طليق روان بن حسين تحرّش بي"

فجر نجم مواقع التواصل، السعودي ريان جيلر مفاجأة من العيار الثقيل أعلن فيها عن تعرضه للتحرش الجنسي من قبل طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين.

وقال جيلر، في منشور كتبه في حسابه عبر تطبيق "سناب شات"، إنه عانى منذ الطفولة من هذا الأمر، مبينا أن آخر ما وصله كان صورا من طليق روان رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وكشف جيلر أن "طليق الفاشنيستا الليبي أرسل لي صور أجزاء من جسمه والكثير، وأنا أشجع أي شخص تعرض للتحرش ما يسكت".

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ولم يستطع جيلر أن يخفي سعادته آنذاك بطلاق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بسبب خيانات زوجها المستمرة لها والتقاطها عدوى مرضية منه نتيجة علاقاته النسائية المتعددة، وعلق جيلر على هذا الخبر، قائلا: "الدنيا دوارة وأي أحد يظلم شخص ترجع له الأذية شكرا للكارما انتقمتي لي من بعض الأشخاص الظالمة مع إني ما أحب الشر والضرر لأحد ومحب للسلام دائما".

وتشهد الفترة الحالية حملة فضح المتحرشين التي أطلقها فنانون ومشاهير.، وأراد جيلر أن يشارك ما حصل معه، مشددا في هذا السياق، على أن "معاناته من التحرش استمرت حتى بلوغ سن الرشد، إلا أنه لم يتجرد من مبادئه وعاداته وتقاليده.

وتابع ريان جيلر : "لا أخشى اليوم أن أقول إنني تعرضت للتحرش"، مشيراً إلى أن التنمر لاحقه من جانب الكثيرين حتى من جانب الأهل في سن الطفولة وحتى الآن.

وأردف: "ما زلت أتعرض لهذا الشيء وجا اليوم اللي أحط له حد.. أي متحرش سوف يلقى عقابه"، مشجعا أي شخص تعرض للتحرش بألا يصمت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت للحصول على حقه.

واختتم ريان جيلر منشوره قائلا: "لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا".