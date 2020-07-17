هكذا حمت انجلينا جولي نفسها وابنتها من كورونا خلال التسوق

شوهدت النجمة العالمية انجلينا جولي، البالغة من العمر 45 عامًا، مع ابنتها فيفيان، البالغة من العمر 12 عامًا، وهما تتسوقان في لوس انجلوس.

ورصدت الكاميرات انجلينا وابنتها وهما ترتديان اقنعة على الوجه وقفازات للوقاية من فيروس كورونا.

أتى ظهور انجلينا بعد أيام من خروجها مع ابنها باكس، البالغ من العمر 16 عاماً، في لوس أنجلوس، لأجل تناول وجبة الغداء، حيث حرصت الأم وابنها على ارتداء الكمامات كإجراءٍ احترازي لحماية أنفسهما من التقاط عدوى كورونا.

نذكر ان تقارير كثيرة تحدثت في الفترة الماضية حول زيارة قام بها النجم براد بيت الى منزل زوجته السابقة، انجلينا جولي وذلك وسط تقارير تحدثت عن عودة المياه الى مجاريها بينهما.

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شوهد “بيت” وهو يغادر منزل “جولي” على دراجته النارية. كان يرتدي سترة وجينز وحذاءً رياضياً. وأفادت مجلة “بيبول” ان بيت وجولي استغرقا وقتاً طويلاً والكثير من العلاج العائلي للوصول الى هذه النقطة. وحالياً يتشاركان في تربية أولادهما، مادوكس 18 عاماً، وباكس 16 عامًا، وزهرة 15 عامًا، وشيلوه 14 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس 11 عاما.

وانفصل الزوجان في سبتمبر 2016، بعد نحو عامين من الزواج وأكثر من عشرة سنوات مواعدة، حيث أشارت جولي في دعوى الطلاق حينئذ إلى “خلافات لا يمكن تسويتها”.

ولدى الزوجان ستة أبناء، منهم ثلاثة بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيين، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما.

وبعد أن أعلنت جولي عن انفصالهما، انخرط الاثنان في نزاع قضائي بشأن حضانة الأطفال، تضمن خضوع بيت للتحقيق، في مزاعم ارتكابه انتهاكات بحق الأطفال، بعد أن فقد أعصابه أمام بعض منهم، لكنه بُرأ من تلك التهم لاحقا.