هاني شاكر في حفل "مكملين معاكم" الخميس المقبل

القاهرة – لايف ستايل
يحيي الفنان هاني شاكر ، حفلًا غنائيًا ليلة الخميس المقبل، ضمن سلسلة حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت منذ الشهر الماضي.
الحفلات تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويتم بثها "أونلاين" عبر تطبيق شاهد vip.
وحتى الآن أحيا عدد كبير من نجوم الوطن العربي حفلاتهم ضمن هذه السلسلة كان آخرها ليلة أمس مع الفنان خالد عبد الرحمن بخلاف مشاركات من الفنانين: إليسا ، وائل كفوري ، جورج وسوف، عبد الله الروشيد، عبادي الجوهر وآخرين.
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