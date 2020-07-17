والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت

نشر رجل الأعمال الأمريكي الجنسية ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد صورة لوثيقة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أوضح أنها تثبت أن نسبه من جهة والدته (آل ظاهر العمر الزيداني) يمتد إلى آل البيت.

وكما يتبين من خلال الصورة المرفقة التي نشرها والد عارضتي الأزياء بيلا وجيحي، أن هذه الوثيقة صادرة عن المركز العالمي العلمي للوثائق والمخطوطات والأنساب التابع للمجلس الأعلى للأشراف الهاشميين، وقد صدرت في عام 2017 بمدينة إسطنبول التركية.

وجاء في نص الوثيقة ما مفاده أنه قد تم الاطلاع على نسب (آل ظاهر العمر الزيداني الإدريسي الحسني) والوثائق التي في حوزتهم، وبعد التدقيق والتحقيق تبين أنهم من الأسر الشريفة الصحيحة النسب التي صح وثبت نسبها الشريف إلى آل البيت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة بين مصدق ومكذب لما جاء فيها، وكانت أغلب التعليقات تنتقد افتخاره بنسبه بينما أنه لا يمثل الثقافة العربية أو حتى تعاليم الدين الإسلامي.

وكانت ابنة محمد حديد عارضة الأزياء العالمية بيلا البالغة من العمر 23 عامًا هاجمت منصة إنستغرام قبل أيام، وذلك بسبب حذفهم وتحويلهم صورة نشرتها للتحقق، احتوت على أنّ والدها تاجر العقارات قد ولد في فلسطين.

وكشفت بيلا عبر حسابها على إنستغرام، والذي يتمتّع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 31.4 مليون متابع، بأن صورة نشرتها عبر خاصية "ستوري" على المنصة قد أزيلت، والتي كتبت فيها: "أبي ومسقط رأسه فلسطين''، حيث يبدو أنها خرقت إرشادات شركة Instagram.

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وأوضحت بيلا لمتابعيها: "إنستغرام أزال قصتي التي قلت فيها فقط 'أبي ومسقط رأسه فلسطين' مع صورة لجواز سفره الأمريكي".

يشار إلى أن رجل الأعمال محمد حديد هو والد عارضتي الأزياء "جيجي" و"بيلا حديد"، وهما من أشهر عارضات الأزياء في الوقت الحالي، وهو من مواليد عام 1948، ويعمل في مجال التطوير العقاري ومعروف ببناء الفنادق والقصور الفاخرة خاصة في الأحياء والمناطق الراقية بمقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

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