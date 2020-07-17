‎معتصم النهار ودانييلا رحمة في قصة حقيقية مؤثرة

اتفق المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، مع النجم السوري معتصم النهار والنجمة اللبنانية دانييلا رحمة على مسلسل جديد مؤلف من ١٠ حلقات، إخراج المثنى صبح، تأليف ريم حنا، وسينطلق تصوير العمل، الذي لم يتم اعتماد اسم نهائيّ له بعد، خلال أسبوع في بيروت.

‎العمل جديد من نوعه، يناقش حالة اجتماعية غامضة ويعرض لقصة مثيرة جداً للجدل، مأخوذة عن قصة حقيقية ومؤثرة، وسيجمع دانييلا ومعتصم لأول مرة، في توليفة مميزة مع عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية.